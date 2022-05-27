Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko'nun final serisinde üçüncü maçı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 28 Mayıs Cuamrtesi günü yapılacak.



Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç sonunda 1-1'lik eşitlik bulunuyor.



Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı.



İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda ise konuk ekipler galibiyet elde etti.



Fenerbahçe Beko, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 75-65 mağlup ederken, Darüşşafaka da 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi.





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