Darüşşafaka, 2. galibiyetini aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu beşinci maçında Darüşşafaka Lassa, sahasında İspanya ekibi Surne Bilbao'yu 95-85 mağlup etti.
Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta ikinci galibiyetini aldı. Surne Bilbao ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, Ercan Osmani 9, Yeboah 5, McCullough 15, White 12, Ragıb Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Hakan Sayılı
Surne Bilbao: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18
1. Periyot: 22-24
Devre: 44-52
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 37.16 Sulejmanovic (Surne Bilbao)
Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta ikinci galibiyetini aldı. Surne Bilbao ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, Ercan Osmani 9, Yeboah 5, McCullough 15, White 12, Ragıb Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Hakan Sayılı
Surne Bilbao: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18
1. Periyot: 22-24
Devre: 44-52
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 37.16 Sulejmanovic (Surne Bilbao)
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