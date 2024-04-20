Darmstadt 98'den umut dolu bir 3 puan!

Almanya Bundesliga 30. hafta maçında son sırada bulunan Darmstadt 98, deplasmanda en yakın rakibi Köln'ü 2-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Darmstadt 98'den umut dolu bir 3 puan!
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20 Nisan 2024 18:25
Almanya Bundesliga 30. hafta maçında Darmstadt 98, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi.

RheinEnergieStadion'da oynanan maçı Darmstadt 98 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Christop Klarer, 90. dakikada ise Vilhelmsson kaydetti.

Bundesliga'da son sırada bulunan Darmstadt 98, puanını 17'ye çıkararak ligde kalma umudunu sürdürdü. Köln ise 22 puanda kalarak 17 sırada kaldı ve ligde kalma yolunda ağır yara aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Mainz ile oynayacak. Darmstadt ise Heidenheim'i ağırlayacak.

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