Danylo Sikan: 'Kazanmak istedik ama olmadı'

Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Göztepe maçı sonrası konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Danylo Sikan'ın Göztepe maçı sonrası görüşleri şu şekilde:
"Bugün zor bir maç oynadık ama kazanmak istiyorduk. Bizim gibi takımlar her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Taraftarlarımıza büyük destekleri için teşekkür ediyorum. Oynamak istediğimiz futbolu göstererek ortaya karakter koymak istedik ama galibiyeti alamadık."
Danylo Sikan'ın Göztepe maçı sonrası görüşleri şu şekilde:
"Bugün zor bir maç oynadık ama kazanmak istiyorduk. Bizim gibi takımlar her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Taraftarlarımıza büyük destekleri için teşekkür ediyorum. Oynamak istediğimiz futbolu göstererek ortaya karakter koymak istedik ama galibiyeti alamadık."