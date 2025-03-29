Danylo Sikan: "Kazanmak istedik ama olmadı"

Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Danylo Sikan: 'Kazanmak istedik ama olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 18:22
Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Danylo Sikan'ın Göztepe maçı sonrası görüşleri şu şekilde:

"Bugün zor bir maç oynadık ama kazanmak istiyorduk. Bizim gibi takımlar her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Taraftarlarımıza büyük destekleri için teşekkür ediyorum. Oynamak istediğimiz futbolu göstererek ortaya karakter koymak istedik ama galibiyeti alamadık."

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery