Daniel Güiza: "Emekliliği düşünmüyorum"

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, emeklilik için konuştu. 44 yaşındaki İspanyol futbolcu, birkaç yıl daha ıynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daniel Güiza: 'Emekliliği düşünmüyorum'
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15 Ekim 2024 11:07
İspanya'da amatör lig takımlarından UD Rotena'da forma giyen Daniel Güiza, 44 yaşında olmasına rağmen birkaç yıl daha futbola devam etmek istediğini söyledi.

Şimdilik emekliliği düşünmediğini söyleyen İspanyol futbolcu, "Futboldan keyif alıyorum, henüz futbola olan sevgimi kaybetmedim. 44 yaşındayım ve birkaç yıl daha oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol attı ve 20 asist yaptı.

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