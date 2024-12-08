Dallas Mavericks, Kanada'da galip

NBA'de 7 maç oynandı. Mavericks, deplasmanda Raptors'ı 7 sayı farkla yendi.



Mavericks'te Luka Doncic 30 sayı, 13 ribaund ve 11 asistle üst üste ikinci "triple-double"ını yaparken, Kyrie Irving ise 29 sayıyla oynadı.



Doncic, bu sezon ikinci, NBA kariyerinde ise 79'uncu kez triple-double yaptı ve Wilt Chamberlain ile James Harden'ı geçerek tüm zamanların en fazla triple-double yapan oyuncuları listesinde 7. sıraya yükseldi.



Raptors'ta Gradey Dick'in 27 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



