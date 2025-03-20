Dallas Mavericks'in Irving'de yeni bir arena ve entegre bir kumarhane tesisi inşa etme planı, Irving İmar Komisyonu tarafından 5-4'lük oylamayla onaylandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu onay, Las Vegas Sands Corporation'ın projeyi hayata geçirme yolunda kritik bir adım atmasını sağladı. Mavericks'i 2023'ün sonunda Mark Cuban'dan satın alan Adelson-Dumont ailesi, yeni tesisin inşası konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Ancak Mavericks CEO'su Rick Welts, takımın önceliğinin Dallas'ta kalmak olduğunu belirtti.
Welts, Dallas Morning News'e verdiği röportajda; "Şehre mesajımız net: Dallas içindeki tüm olasılıkları tüketmeden Metroplex bölgesinde başka bir lokasyona yönelmeyi düşünmüyoruz," şeklinde konuştu.
Mavericks'in American Airlines Center'daki mevcut kira sözleşmesi Temmuz 2031'de sona erecek.
Bu onay, Las Vegas Sands Corporation'ın projeyi hayata geçirme yolunda kritik bir adım atmasını sağladı. Mavericks'i 2023'ün sonunda Mark Cuban'dan satın alan Adelson-Dumont ailesi, yeni tesisin inşası konusunda kararlılığını sürdürüyor.
Ancak Mavericks CEO'su Rick Welts, takımın önceliğinin Dallas'ta kalmak olduğunu belirtti.
Welts, Dallas Morning News'e verdiği röportajda; "Şehre mesajımız net: Dallas içindeki tüm olasılıkları tüketmeden Metroplex bölgesinde başka bir lokasyona yönelmeyi düşünmüyoruz," şeklinde konuştu.
Mavericks'in American Airlines Center'daki mevcut kira sözleşmesi Temmuz 2031'de sona erecek.