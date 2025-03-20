Dallas Mavericks'in Irving'de yeni bir arena ve entegre bir kumarhane tesisi inşa etme planı, Irving İmar Komisyonu tarafından 5-4'lük oylamayla onaylandı.



Bu onay, Las Vegas Sands Corporation'ın projeyi hayata geçirme yolunda kritik bir adım atmasını sağladı. Mavericks'i 2023'ün sonunda Mark Cuban'dan satın alan Adelson-Dumont ailesi, yeni tesisin inşası konusunda kararlılığını sürdürüyor.



Ancak Mavericks CEO'su Rick Welts, takımın önceliğinin Dallas'ta kalmak olduğunu belirtti.



Welts, Dallas Morning News'e verdiği röportajda; "Şehre mesajımız net: Dallas içindeki tüm olasılıkları tüketmeden Metroplex bölgesinde başka bir lokasyona yönelmeyi düşünmüyoruz," şeklinde konuştu.



Mavericks'in American Airlines Center'daki mevcut kira sözleşmesi Temmuz 2031'de sona erecek.



