Dallas Mavericks'in kumarhane ve arena projesine onay çıktı

Dallas Mavericks'in Irving'de yeni bir arena ve entegre bir kumarhane tesisi inşa etme planı, Irving İmar Komisyonu tarafından 5-4'lük oylamayla onaylandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dallas Mavericks'in kumarhane ve arena projesine onay çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2025 12:31
Dallas Mavericks'in Irving'de yeni bir arena ve entegre bir kumarhane tesisi inşa etme planı, Irving İmar Komisyonu tarafından 5-4'lük oylamayla onaylandı.

Bu onay, Las Vegas Sands Corporation'ın projeyi hayata geçirme yolunda kritik bir adım atmasını sağladı. Mavericks'i 2023'ün sonunda Mark Cuban'dan satın alan Adelson-Dumont ailesi, yeni tesisin inşası konusunda kararlılığını sürdürüyor.

Ancak Mavericks CEO'su Rick Welts, takımın önceliğinin Dallas'ta kalmak olduğunu belirtti.

Welts, Dallas Morning News'e verdiği röportajda; "Şehre mesajımız net: Dallas içindeki tüm olasılıkları tüketmeden Metroplex bölgesinde başka bir lokasyona yönelmeyi düşünmüyoruz," şeklinde konuştu.

Mavericks'in American Airlines Center'daki mevcut kira sözleşmesi Temmuz 2031'de sona erecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery