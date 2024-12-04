Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 37 sayı ve 12 ribaund kaydettiği, Spencer Dinwiddie ve PJ Washington'ın ise son bölümdeki kritik üçlükleriyle Memphis Grizzlies'i 121-116 yenerek NBA Kupası çeyrek finallerine yükseldi.



15 sayılık farktan dönerek galip gelen Mavericks, Batı'da Wild Card takımı olmayı hak etmek için grup maçlarının son gecesinde bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu.



Üst üste beşinci maçını kazanan Dallas için Washington 18 sayı kaydederken, Dereck Lively 17 sayı ve 11 ribaund buldu ve Dinwiddie ise 16 sayı kaydetti.



Memphis tarafında Ja Morant 31 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Desmond Bane 19 sayı eklerken, Jaren Jackson Jr. 16 sayıyla oynadı. Altı maçlık galibiyet serisi sona eren ekip, NBA Kupası yarışından da elenmiş oldu.



ÇEYREK FİNALLER BELLİ OLDU!



NBA Kupası'nda çeyrek final takımları belli olurken, tüm gözler, Las Vegas'ta oynanacak yarı finallere hangi dört takımın yükseleceğini görmek için önümüzdeki Salı ve Çarşamba günü oynanacak ilk tur eleme maçlarına çevrilecek.



Bu gece çok sayıda senaryo ve puan farkı olasılıklarıyla dolu oynanan birçok maçın ardından, her konferanstan dört takım yükseldi ve NBA'in sezon içi turnuvasındaki varlıklarını sürdürmeyi başardı.



Doğu'da Milwaukee Bucks ve Orlando Magic yükselirken, ayrıca Atlanta Hawks ve New York Knicks de yoluna devam eden ekipler arasına katıldı.



Batı'da ise Mavericks, Oklahoma City Thunder'ın gelecek haftaki rakibi oldu. Ayrıca Golden State Warriors ve Houston Rockets da yerlerini garantilediler.



Dün gecenin tüm sonuçları şu şekildeydi:



76ers 110-104 Hornets

Wizards 87-118 Cavaliers

Bucks 128-107 Pistons

Magic 106-121 Knicks

Pacers 111-122 Raptors

Jazz 106-133 Thunder

Spurs 93-104 Suns

Warriors 115-119 Nuggets

Rockets 111-120 Kings

Blazers 105-127 Clippers



