21.48

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TARAFTARIYIZ" -



21.47 Acun Ilıcalı





21.46 Acun Ilıcalı:

"Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duydum. Dünyanın en büyük taraftarıyız. Zamanında nelere, nasıl direndik hep birlikte biliyoruz. Bugün de bunun son örneğini veriyoruz"





21.46 Acun Ilıcalı:

"Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Buradan herkese sesleniyorum. Futbolda adalet şu anda Türkiye'de yok. İsyanımız bu yüzden. Bugün burada olmamızın tek nedeni var, adaletin yok olması. Biz bu gücümüzle, futboldaki adaleti getireceğimize inanıyorum."





21.45 Acun Ilıcalı:

"Adil ortam, adalet istiyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı, bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Bir belki bugün 30 bin kişiyiz ama 30 milyonu temsil ediyoruz. Bu kadar insanı, bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez. Kabul etmiyorum"





21.44 Acun Ilıcalı:

"Ben size soruyorum, ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Hangi ruh halindeydi bu adam? Koskoca Galatasaray veya Fenerbahçe'nin bir maçtaki kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. "Ben yabancı hakem uygulamasının acil bir şekilde başlamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum."





21.43 Acun Ilıcalı:

"Son çıkan bir belge var. Hakem hocası ile hakemler konuşuyorlar. Galatasaray - Antalyaspor maçında hakem hataları var. Bu olabilir, her maçta olabilir. Ama hakem hocasının izlenimlerine baktığınız zaman, hakeme soruyor, "Sahada ne gördün de vermedin diyor? VAR'da ne gördün de penaltıyı verdin diyor?" Hakem de cevap veriyor, "Ben bir şey görmedim" diyor. Adam görmemiş, hemen VAR'daki hakeme, "Sen ne gördün?" diye soruyor. Hakemin cevabı, "Hangi ruh halindeydim bilmiyorum" diyor. Yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin geldiği noktayı anlatıyorum."





21.42 Acun Ilıcalı:

"Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"





21.41 Acun Ilıcalı:

Acun Ilıcalı:

21.39 Acun Ilıcalı:





20.27 Ali Koç:

"Ben ve arkadaşlarım, hem dik dururuz hem eğilmeyiz ama önemli olan bizlere bunları yapanlar en büyük gücü, son yıllarda Fenerbahçe camiasının eskisi kadar kenetlememesinden, son yıllarda çok fazla çatlak ses olmasından! Artık bizler de fabrika ayarlarına dönmeliyiz. Bugün ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz"





20.26 Ali Koç:

"2 alternatifimiz var aslında. Herkes bir alternatif üzerinde odaklandı. İki tane uç alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, kendi göbek bağımızı kesip, her gün ölmektense bir gün ölmeyi düşünerek sizlerin huzuruna çıktık."







20.25 Ali Koç :

"Bize yapılanlar bir konsorsiyum! Hedef hep Fenerbahçe!

Acaba biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar?

Kimin başkanına kumpas kurup cezaevine atacaklar! Hangi takımı linç etmeye çalışacaklar! Biz ne boyun eğeriz ne şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız değerlerden en ufak taviz vermeyiz. Bu da böyle bilinsin!"





"F.BAHÇE'Yİ TESLİM ALAMAZSINIZ"



20.24 Ali Koç:

"Neden hep Fenerbahçe? Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor! Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak! 100 yıllık kulüpleri birbiriyle çatıştırarak futbol üzerinden yeni bir toplumsal kaos mu çıkartmaya çalışıyor birileri? Bu saldırıyı planlayanlar, siz Fenerbahçe'nin tarihine hiç baktınız mı? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen Fenerbahçe'yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Tarihten hiç ders almamışsınız!"





20.23 Ali Koç





20.22 Ali Koç:

"Bu tabloda şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Bu istatistikle gösterdiğimiz, Fenerbahçe'nin 13 senede bir kere şampiyon olmasının sadece sportif argümanla açıklanması söz konusu değildir. Bu, hayatın olağan akışına aykırı!"





20.21 Ali Koç:

"10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış"









20.20 Ali Koç: 20.20 Ali Koç:





"Az önce sayın Acun Ilıcalı'nın desteği ile hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte!"

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na 30 dakika iftar arası verildi.









19.10 Ali Koç:

"TFF'miz, onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Kahramanca armamızı temsil ettiler orada!"



ERDEN TİMUR'A CEVAP





19.09 Ali Koç:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."





19.08 Ali Koç:

"Biz bu maçtan beri yurtdışıyla temas halindeyiz. Niye temas halindeyiz çünkü başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler hatta yabancı gözlemciler hakeme tam puan vermişlerdir. Bizim temasta olduğumuz gözlemci uzmanlar, "Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal olur" diyorlar ama TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş!"





19.07 Ali Koç:

"Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş ve 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Ancak buna mukabil, meşru müdafaa yapan futbolcularımız ve çalışanlarımız disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. Trabzonspor maçı çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, hocamıza, "İstediğin an takımı sahadan çekebilirsiniz" derken, Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki maça müdahala edememiştir"





"MASKELİ TARAFTARLAR GÖZ ARDI EDİLDİ"

-



19.04 Ali Koç:

19.02 Ali Koç



"ORGANİZE VE PLANLI!" -



19.00 Ali Koç:

"Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir."





"20 YILDIR HAKSIZLIKLARA MARUZ BIRAKILDIK" -



18.59 Ali Koç:

"Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."







18.55 Ali Koç:





18.52 Ali Koç





18.51 Ali Koç:

18.50 Ali Koç:

bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor

inimum yeterlilik sayısı