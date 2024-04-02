Fenerbahçe, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştiriyor. Sarı-lacivertlilerde olağanüstü genel kurul toplantısı Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
21.48 Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.
1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak
2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak
3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek
4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak
"DÜNYANIN EN BÜYÜK TARAFTARIYIZ"-
21.47 Acun Ilıcalı
21.46 Acun Ilıcalı: "Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duydum. Dünyanın en büyük taraftarıyız. Zamanında nelere, nasıl direndik hep birlikte biliyoruz. Bugün de bunun son örneğini veriyoruz"
21.46 Acun Ilıcalı: "Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Buradan herkese sesleniyorum. Futbolda adalet şu anda Türkiye'de yok. İsyanımız bu yüzden. Bugün burada olmamızın tek nedeni var, adaletin yok olması. Biz bu gücümüzle, futboldaki adaleti getireceğimize inanıyorum."
21.45 Acun Ilıcalı: "Adil ortam, adalet istiyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı, bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Bir belki bugün 30 bin kişiyiz ama 30 milyonu temsil ediyoruz. Bu kadar insanı, bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez. Kabul etmiyorum"
21.44 Acun Ilıcalı: "Ben size soruyorum, ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Hangi ruh halindeydi bu adam? Koskoca Galatasaray veya Fenerbahçe'nin bir maçtaki kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. "Ben yabancı hakem uygulamasının acil bir şekilde başlamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum."
21.43 Acun Ilıcalı: "Son çıkan bir belge var. Hakem hocası ile hakemler konuşuyorlar. Galatasaray - Antalyaspor maçında hakem hataları var. Bu olabilir, her maçta olabilir. Ama hakem hocasının izlenimlerine baktığınız zaman, hakeme soruyor, "Sahada ne gördün de vermedin diyor? VAR'da ne gördün de penaltıyı verdin diyor?" Hakem de cevap veriyor, "Ben bir şey görmedim" diyor. Adam görmemiş, hemen VAR'daki hakeme, "Sen ne gördün?" diye soruyor. Hakemin cevabı, "Hangi ruh halindeydim bilmiyorum" diyor. Yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin geldiği noktayı anlatıyorum."
21.42 Acun Ilıcalı: "Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"
21.41 Acun Ilıcalı: "Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"
21.40 Acun Ilıcalı: "Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."
21.39 Acun Ilıcalı: "Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."
21.13 Ali Koç: "Açık ve net bir şekilde, ne kadar içine çekilmek istensek de Fenerbahçe'nin siyasetle hiçbir ilgisi, alakası, bağlantısı yoktur. Olmamalıdır. Olmamıştır. İnşallah hiçbir zaman da olmayacaktır. Ancak devletimiz şunu da bilmelidir. Hakkımızı korumak için gözümüzü kırpmayacağız. Devletimiz şunu da bilmelidir, devletimizin Fenerbahçe'ye çok ciddi maddi ve manevi borcu vardır."
21.12 Ali Koç: "Bazı kararlar alacağız. Hayatın olağan akışına aykırı durumlarla karşı karşıya bırakıldık. Artık buna son demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Hakkı yenen, ötelenen ve en son olayda da şampiyonluk yolunda bir takım olarak, önemli bir deplasmanda, 2-0 öndeyken, takımı sahadan çekme noktasında saldırıya uğrayan Fenerbahçe, tarihi boyunca her adımını ülkesine duyduğu bağlıkla atan milli bir değerdir. 117 yıl önce filizlenen bir çınardır. Fenerbahçe demek Türkiye demek, Fenerbahçe demek Türk sporu demektir. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar karşımızda dururken, FETÖ'cü medyayla yerden yere vurulurken, yalan haberlerle suçlu ilan edilirken bile tek başına, en önde savaşmış, değerlerinden hiçbir zaman şaşmamış ve her şeye rağmen ülkesine hizmet etmeye devam etmiştir"
21.10 Ali Koç: "Trabzon'a faili meçhul çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için, aklımız yatan bir opsiyon ancak 6 puan eksiliyor. Onun için yarışı olumsuz etkileyecek. Buraya U19'la gidelim deniyor. Ona zamanı gelince deniyor. TFF'nin istifaya çağrılması, imza toplanması isteniyor. Federasyon ve kurulları, anladığımız bir anlamda seçim yapana kadar, federasyonun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. Sezon sonuna kadar VAR ve sahada yabancı hakem talep ediliyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupa'mızın en kısa zamanda oynanması için Beşiktaş ile hareket ederek hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. 3 misli gelir sağlayabiliriz. Kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. O mümkün değil."
21.02 Ali Koç: "Süper Kupa'yla ilgili tribünlerin reaksiyonun tam adını koyamadım. Bununla birlikte avukat ordumuz hem UEFA hem FIFA nezdinde Türk futbolunun geldiği noktayı, anlatmak adına başvurular yapacağız. Çünkü futbol artık futbol paydaşlarının olmalıdır. Yurt dışında yapılanma opsiyonlarını inceleyip en çabuk hangi şartlarda düğmeye basma noktasına geleceğimizi 3 ay sonra tekrar buluştuğumuzda sizlere ileteceğiz."
21.00 Ali Koç: "Buradaki durum nedir, 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti ama bence bu göze alınacak bir durumdur. Türkiye Kupası'na elde edilecek gelir, iade edilecek. Zaten külliyen zarar. Dolayısıyla o tarafı da o kadar önemli değil. Önümüzdeki sene yeni bir format oluyor, Fenerbahçe'siz yapsınlar o formatı. Türkiye Kupası'nda mali tablodan çok tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor."
21.50 Ali Koç: Urfa Stadı'nda yıllardır top oynanmamış. Dolayısıyla biz bu maça U19 takımıyla çıkma opsiyonunu sizin önünüze getireceğiz. Bu ıslıklardan anladığım, "Hiç çıkmayın, U19'la çıkacağınıza" Bizim de tercihimiz o. Ama işin mali tarafını o kadar önemsemiyorum. Ama hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Bunu, burada sizden yetki isteyeceğiz. Verip vermemek size kalmış. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak. Üçüncü size sunacağımız opsiyon. Türkiye Kupası'na, önümüzdeki sezon için en az iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız düşüncesindeyiz.
20.42 Ali Koç: "Avrupa'da oynayan takımlar, bizim rakibimiz olan takımlar takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki! Bir karar vermek zorundayız. Hiç çıkmamak ya da U19'la çıkmak. Hiç çıkmamanın bedeli, hukuken önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz, problem değil. Daha önemlisi yine 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti cezası. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz, geliri yok, onu biliyoruz da!
20.41 Ali Koç: "Süper Kupa için iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa, Süper Kupa ile başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla birlikte katılıyorum. İlkesel nedenlerle katılıyorum. Sen bize ülke puanı diyeceksin, ondan sonra rakibimiz kabul etmedi diyeceksin. Sonra Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olacak deyince, biz onu hallederiz diyeceksin. Karagümrük'ü hallediyorsun, Galatasaray'ı halledemiyorsun. Siz buranın amirisiniz, vereceksiniz kararı geçeceksiniz."
20.40 Ali Koç: "Yaptığımız tüm görüşmelerde, en az tercih edilen opsiyonumuz ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki en önemli neden, ne hukuksal ne ekonomik tarafı, niye ben burada muhatap olmadıklarımla bir alt ligde muhatap olayım. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Maçlara 19'la da çıkmanın bir esprisi yok. Onun için Dzeko, Tadic, Mert Hakan'a sesleniyorum, çıkın ne yapacaksınız yapın, o şampiyonluğu bize getirin.
Gelelim bir sonraki opsiyonumuza Süper Kupa. 2 kere taraftarımıza çağrıda bulundum, 2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. 2 Nisan gecesindeyiz. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen Urfa'ya sehayat planı yapmayın, biletleri rezerve etmeyin."
20.27 Ali Koç:"Ben ve arkadaşlarım, hem dik dururuz hem eğilmeyiz ama önemli olan bizlere bunları yapanlar en büyük gücü, son yıllarda Fenerbahçe camiasının eskisi kadar kenetlememesinden, son yıllarda çok fazla çatlak ses olmasından! Artık bizler de fabrika ayarlarına dönmeliyiz. Bugün ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz"
20.26 Ali Koç: "2 alternatifimiz var aslında. Herkes bir alternatif üzerinde odaklandı. İki tane uç alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, kendi göbek bağımızı kesip, her gün ölmektense bir gün ölmeyi düşünerek sizlerin huzuruna çıktık."
20.25 Ali Koç: "Bize yapılanlar bir konsorsiyum! Hedef hep Fenerbahçe! Acaba biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin başkanına kumpas kurup cezaevine atacaklar! Hangi takımı linç etmeye çalışacaklar! Biz ne boyun eğeriz ne şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız değerlerden en ufak taviz vermeyiz. Bu da böyle bilinsin!"
"F.BAHÇE'Yİ TESLİM ALAMAZSINIZ"
20.24 Ali Koç: "Neden hep Fenerbahçe? Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor! Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak! 100 yıllık kulüpleri birbiriyle çatıştırarak futbol üzerinden yeni bir toplumsal kaos mu çıkartmaya çalışıyor birileri? Bu saldırıyı planlayanlar, siz Fenerbahçe'nin tarihine hiç baktınız mı? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen Fenerbahçe'yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Tarihten hiç ders almamışsınız!"
20.23 Ali Koç
20.22 Ali Koç: "Bu tabloda şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Bu istatistikle gösterdiğimiz, Fenerbahçe'nin 13 senede bir kere şampiyon olmasının sadece sportif argümanla açıklanması söz konusu değildir. Bu, hayatın olağan akışına aykırı!"
20.21 Ali Koç: "10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış"
20.20 Ali Koç: "Az önce sayın Acun Ilıcalı'nın desteği ile hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte!"
19.37 - Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na 30 dakika iftar arası verildi.
19.10 Ali Koç: "TFF'miz, onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Kahramanca armamızı temsil ettiler orada!"
ERDEN TİMUR'A CEVAP
19.09 Ali Koç: "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."
19.08 Ali Koç: "Biz bu maçtan beri yurtdışıyla temas halindeyiz. Niye temas halindeyiz çünkü başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler hatta yabancı gözlemciler hakeme tam puan vermişlerdir. Bizim temasta olduğumuz gözlemci uzmanlar, "Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal olur" diyorlar ama TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş!"
19.07 Ali Koç: "Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş ve 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Ancak buna mukabil, meşru müdafaa yapan futbolcularımız ve çalışanlarımız disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. Trabzonspor maçı çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, hocamıza, "İstediğin an takımı sahadan çekebilirsiniz" derken, Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki maça müdahala edememiştir"
"MASKELİ TARAFTARLAR GÖZ ARDI EDİLDİ"-
19.04 Ali Koç: "Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerden devletimiz hesap soracak mı? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftara üst araması yapılmamıştır. Passolig tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlar nasıl oluyorsa, bir şekilde göz ardı edilmiştir. Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı."
19.02 Ali Koç
"ORGANİZE VE PLANLI!"-
19.00 Ali Koç: "Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir."
"20 YILDIR HAKSIZLIKLARA MARUZ BIRAKILDIK"-
18.59 Ali Koç: "Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."
18.55 Ali Koç:
18.52 Ali Koç
18.51 Ali Koç: "Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."
18.50 Ali Koç: "Değerli kongre üyelerimiz, Türkiye'nin en büyük ailesi Fenerbahçe'nin sevgili mensupları, karşımda gördüğüm pankartlar beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik sıkıntı buradan doğuyor. Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor"
18.42 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizin saygıdeğer kongre üyeleri, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün kulübümüzün şanlı tarihine çok önemli ve kuşaktan kuşağa gururla anlatılacak bir gün için toplanmış bulunuyoruz. Beni ve arkadaşlarımı divanda görevlendirdiğiniz için minnettarız"
18.37 Erol Bilecik: "Türk spor tarihinde milat sayılabilecek bir gün yaşıyoruz. Şunu unutmayın, bize yapılan her haksızlık, Türkiye'ye yapılan haksızlıktır. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı, Türkiye'nin ayağa kalkışıdır. Bugün bir kez daha haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında ayağa kalkacağız."
18.35 Erol Bilecik: "Fenerbahçemize yıllardır yapılan haksızlıkları sorgulamak ve ortak bir karar vermek için buradayız. Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan saldırı artık bardağı taşıran son damla olmuştur."
18.30 Erol Bilecik: "Sevgili Fenerbahçeliler, bugünü iyi not edin. Bugün 22.588'i geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin, ileride bir gün, "O günü çok iyi hatırlıyorum, ben de oradaydım" diyeceğiniz bir gün. Bugün, hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün."
18.29 Erol Bilecik: "Hazirunda minimum yeterlilik sayısı 22.588 sayısını aşmış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olsun."
18.00 Fenerbahçeli üyelerin stadyuma girişleri devam ediyor.
17.15: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Sevgili büyük Fenerbahçeliler hoş geldiniz. Sanki bir yaz günü kadar bir sıcak, muazzam da bir yaza giriş günü yaşıyoruz. Bu birçok şeyin habercisi. Biraz daha sabrınıza ihtiyacımız var. Böylesine bir ortamda olmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sabrınız için tekrardan teşekkürler"
16.55 Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin: "Gerçekten Fenerbahçeli olarak buna şahit olmak, burada bulunmak... yeni nesillere anlatacağımız tarihi bir gün. Olağanüstü olacağı kesin. Dışarıda bundan fazla var, yolda olanlar var. Kayıt olanlar var. Sayıyı fazlasıyla aşacağımıza inanıyorum"
16.20: Fenerbahçeli üyelerin büyük ilgi gösterdiği Ali Koç, stadyumda üyelerle fotoğraf çektirdi.
16.10: Fenerbahçeli üyeler, teknik direktör İsmail Kartal ve takıma destek verdi.
16.05: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular stadyuma geldi.
16.00: Fenerbahçeli üyeler, genel kurul için stadyumdaki yerini almaya başladı.
FUTBOLLA İLGİLİ HANGİ AKSİYONLARA KARAR VERİLECEK?
Peki çoğunluk sağlanması durumunda bugün, aksi halde 9 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe neyi masaya yatıracak, hangi kararlar alınacak?
Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:
1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.
2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.
3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.
TAKIM, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI, ÇIKMAYACAK MI?
Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan'daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa'da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı.
U19 TAKIMI İLE SAHNE ALABİLİR
Başkan Ali Koç da Divan Kurulu'nda taraftarlara "Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" çağrısında bulundu.
Burada da 2 seçenek ihtimaller dahilinde:
1- Fenerbahçe, 7 Nisan'da yapılacak Süper Kupa maçını protesto etmek için sahaya çıkmayacak.
2- Ya da sarı lacivertliler olası bir ceza-yaptırımdan kaçınmak için U19 takımı ile 7 Nisan'da sahadaki yerini alacak.
BUGÜN KARAR ÇIKABİLMESİ İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu.
TOPLAM 55 BİN ÜYE VAR
1- Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin.
ÇAĞRILAR SONUÇ VERDİ
2- Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00'e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek. Yönetimin çağrısına üyeler de olumlu yanıt verdi.
45 BİN 142 ÜYE AİDAT YATIRDI
3- Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç'un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.
9 NİSAN'DA 60 KİŞİ YETERLİ
4- 22 bin 572 kişi gelmezse 9 Nisan'daki 2. toplantıda tüzüğe göre yönetim ve denetim kurulunun toplam sayısının iki katından bir fazlası dahi yeterli olacak (yaklaşık 60 kişi yeterli)
5- Genel Kürulu, Yüksek Divan Kurulu başkanı Uğur Dündar yönetecek.
ÖZEL PLATFORM KURULDU
6- Protokol tribününün önüne genel kurul için özel platform kuruluyor. Pazartesi sabahından itibaren platform kurma ve ses düzeni provaları başladı
30-40 KİŞİ SÖZ ALACAK
7- Bugün yaklaşık 30-40 üyenin söz alıp fikirlerini mikrofondan ifade etmesi bekleniyor.
21.48 Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.
1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak
2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak
3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek
4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak
"DÜNYANIN EN BÜYÜK TARAFTARIYIZ"-
21.47 Acun Ilıcalı
21.46 Acun Ilıcalı: "Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duydum. Dünyanın en büyük taraftarıyız. Zamanında nelere, nasıl direndik hep birlikte biliyoruz. Bugün de bunun son örneğini veriyoruz"
21.46 Acun Ilıcalı: "Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Buradan herkese sesleniyorum. Futbolda adalet şu anda Türkiye'de yok. İsyanımız bu yüzden. Bugün burada olmamızın tek nedeni var, adaletin yok olması. Biz bu gücümüzle, futboldaki adaleti getireceğimize inanıyorum."
21.45 Acun Ilıcalı: "Adil ortam, adalet istiyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı, bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Bir belki bugün 30 bin kişiyiz ama 30 milyonu temsil ediyoruz. Bu kadar insanı, bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez. Kabul etmiyorum"
21.44 Acun Ilıcalı: "Ben size soruyorum, ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Hangi ruh halindeydi bu adam? Koskoca Galatasaray veya Fenerbahçe'nin bir maçtaki kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. "Ben yabancı hakem uygulamasının acil bir şekilde başlamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum."
21.43 Acun Ilıcalı: "Son çıkan bir belge var. Hakem hocası ile hakemler konuşuyorlar. Galatasaray - Antalyaspor maçında hakem hataları var. Bu olabilir, her maçta olabilir. Ama hakem hocasının izlenimlerine baktığınız zaman, hakeme soruyor, "Sahada ne gördün de vermedin diyor? VAR'da ne gördün de penaltıyı verdin diyor?" Hakem de cevap veriyor, "Ben bir şey görmedim" diyor. Adam görmemiş, hemen VAR'daki hakeme, "Sen ne gördün?" diye soruyor. Hakemin cevabı, "Hangi ruh halindeydim bilmiyorum" diyor. Yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin geldiği noktayı anlatıyorum."
21.42 Acun Ilıcalı: "Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"
21.41 Acun Ilıcalı: "Trabzonspor maçında, o gün provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Futboldan nasibini almış bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?"
21.40 Acun Ilıcalı: "Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler."
21.39 Acun Ilıcalı: "Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."
21.13 Ali Koç: "Açık ve net bir şekilde, ne kadar içine çekilmek istensek de Fenerbahçe'nin siyasetle hiçbir ilgisi, alakası, bağlantısı yoktur. Olmamalıdır. Olmamıştır. İnşallah hiçbir zaman da olmayacaktır. Ancak devletimiz şunu da bilmelidir. Hakkımızı korumak için gözümüzü kırpmayacağız. Devletimiz şunu da bilmelidir, devletimizin Fenerbahçe'ye çok ciddi maddi ve manevi borcu vardır."
21.12 Ali Koç: "Bazı kararlar alacağız. Hayatın olağan akışına aykırı durumlarla karşı karşıya bırakıldık. Artık buna son demenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Hakkı yenen, ötelenen ve en son olayda da şampiyonluk yolunda bir takım olarak, önemli bir deplasmanda, 2-0 öndeyken, takımı sahadan çekme noktasında saldırıya uğrayan Fenerbahçe, tarihi boyunca her adımını ülkesine duyduğu bağlıkla atan milli bir değerdir. 117 yıl önce filizlenen bir çınardır. Fenerbahçe demek Türkiye demek, Fenerbahçe demek Türk sporu demektir. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar karşımızda dururken, FETÖ'cü medyayla yerden yere vurulurken, yalan haberlerle suçlu ilan edilirken bile tek başına, en önde savaşmış, değerlerinden hiçbir zaman şaşmamış ve her şeye rağmen ülkesine hizmet etmeye devam etmiştir"
21.10 Ali Koç: "Trabzon'a faili meçhul çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için, aklımız yatan bir opsiyon ancak 6 puan eksiliyor. Onun için yarışı olumsuz etkileyecek. Buraya U19'la gidelim deniyor. Ona zamanı gelince deniyor. TFF'nin istifaya çağrılması, imza toplanması isteniyor. Federasyon ve kurulları, anladığımız bir anlamda seçim yapana kadar, federasyonun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. Sezon sonuna kadar VAR ve sahada yabancı hakem talep ediliyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupa'mızın en kısa zamanda oynanması için Beşiktaş ile hareket ederek hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. 3 misli gelir sağlayabiliriz. Kanunen sıkı sıkıya bağlanmış bir durum. O mümkün değil."
21.02 Ali Koç: "Süper Kupa'yla ilgili tribünlerin reaksiyonun tam adını koyamadım. Bununla birlikte avukat ordumuz hem UEFA hem FIFA nezdinde Türk futbolunun geldiği noktayı, anlatmak adına başvurular yapacağız. Çünkü futbol artık futbol paydaşlarının olmalıdır. Yurt dışında yapılanma opsiyonlarını inceleyip en çabuk hangi şartlarda düğmeye basma noktasına geleceğimizi 3 ay sonra tekrar buluştuğumuzda sizlere ileteceğiz."
21.00 Ali Koç: "Buradaki durum nedir, 3 ay ile 1 yıl hak mahrumiyeti ama bence bu göze alınacak bir durumdur. Türkiye Kupası'na elde edilecek gelir, iade edilecek. Zaten külliyen zarar. Dolayısıyla o tarafı da o kadar önemli değil. Önümüzdeki sene yeni bir format oluyor, Fenerbahçe'siz yapsınlar o formatı. Türkiye Kupası'nda mali tablodan çok tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor."
21.50 Ali Koç: Urfa Stadı'nda yıllardır top oynanmamış. Dolayısıyla biz bu maça U19 takımıyla çıkma opsiyonunu sizin önünüze getireceğiz. Bu ıslıklardan anladığım, "Hiç çıkmayın, U19'la çıkacağınıza" Bizim de tercihimiz o. Ama işin mali tarafını o kadar önemsemiyorum. Ama hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Bunu, burada sizden yetki isteyeceğiz. Verip vermemek size kalmış. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak. Üçüncü size sunacağımız opsiyon. Türkiye Kupası'na, önümüzdeki sezon için en az iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız düşüncesindeyiz.
20.42 Ali Koç: "Avrupa'da oynayan takımlar, bizim rakibimiz olan takımlar takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki! Bir karar vermek zorundayız. Hiç çıkmamak ya da U19'la çıkmak. Hiç çıkmamanın bedeli, hukuken önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz, problem değil. Daha önemlisi yine 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti cezası. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz, geliri yok, onu biliyoruz da!
20.41 Ali Koç: "Süper Kupa için iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa, Süper Kupa ile başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla birlikte katılıyorum. İlkesel nedenlerle katılıyorum. Sen bize ülke puanı diyeceksin, ondan sonra rakibimiz kabul etmedi diyeceksin. Sonra Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olacak deyince, biz onu hallederiz diyeceksin. Karagümrük'ü hallediyorsun, Galatasaray'ı halledemiyorsun. Siz buranın amirisiniz, vereceksiniz kararı geçeceksiniz."
20.40 Ali Koç: "Yaptığımız tüm görüşmelerde, en az tercih edilen opsiyonumuz ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki en önemli neden, ne hukuksal ne ekonomik tarafı, niye ben burada muhatap olmadıklarımla bir alt ligde muhatap olayım. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Maçlara 19'la da çıkmanın bir esprisi yok. Onun için Dzeko, Tadic, Mert Hakan'a sesleniyorum, çıkın ne yapacaksınız yapın, o şampiyonluğu bize getirin.
Gelelim bir sonraki opsiyonumuza Süper Kupa. 2 kere taraftarımıza çağrıda bulundum, 2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. 2 Nisan gecesindeyiz. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum. Lütfen Urfa'ya sehayat planı yapmayın, biletleri rezerve etmeyin."
20.27 Ali Koç:"Ben ve arkadaşlarım, hem dik dururuz hem eğilmeyiz ama önemli olan bizlere bunları yapanlar en büyük gücü, son yıllarda Fenerbahçe camiasının eskisi kadar kenetlememesinden, son yıllarda çok fazla çatlak ses olmasından! Artık bizler de fabrika ayarlarına dönmeliyiz. Bugün ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz"
20.26 Ali Koç: "2 alternatifimiz var aslında. Herkes bir alternatif üzerinde odaklandı. İki tane uç alternatifimiz var. Biri hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, kendi göbek bağımızı kesip, her gün ölmektense bir gün ölmeyi düşünerek sizlerin huzuruna çıktık."
20.25 Ali Koç: "Bize yapılanlar bir konsorsiyum! Hedef hep Fenerbahçe! Acaba biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin başkanına kumpas kurup cezaevine atacaklar! Hangi takımı linç etmeye çalışacaklar! Biz ne boyun eğeriz ne şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız değerlerden en ufak taviz vermeyiz. Bu da böyle bilinsin!"
"F.BAHÇE'Yİ TESLİM ALAMAZSINIZ"
20.24 Ali Koç: "Neden hep Fenerbahçe? Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor! Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak! 100 yıllık kulüpleri birbiriyle çatıştırarak futbol üzerinden yeni bir toplumsal kaos mu çıkartmaya çalışıyor birileri? Bu saldırıyı planlayanlar, siz Fenerbahçe'nin tarihine hiç baktınız mı? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen Fenerbahçe'yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz! Tarihten hiç ders almamışsınız!"
20.23 Ali Koç
20.22 Ali Koç: "Bu tabloda şampiyonluğu olmayan tek takım Fenerbahçe. Bu istatistikle gösterdiğimiz, Fenerbahçe'nin 13 senede bir kere şampiyon olmasının sadece sportif argümanla açıklanması söz konusu değildir. Bu, hayatın olağan akışına aykırı!"
20.21 Ali Koç: "10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış"
20.20 Ali Koç: "Az önce sayın Acun Ilıcalı'nın desteği ile hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte!"
19.37 - Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na 30 dakika iftar arası verildi.
19.10 Ali Koç: "TFF'miz, onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış! Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Kahramanca armamızı temsil ettiler orada!"
ERDEN TİMUR'A CEVAP
19.09 Ali Koç: "Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."
19.08 Ali Koç: "Biz bu maçtan beri yurtdışıyla temas halindeyiz. Niye temas halindeyiz çünkü başımıza gelecekleri bildiğimiz için. Gözlemciler hatta yabancı gözlemciler hakeme tam puan vermişlerdir. Bizim temasta olduğumuz gözlemci uzmanlar, "Bu Avrupa'da olsa hakemin lisansı iptal olur" diyorlar ama TFF'nin getirdiği neredeyse tam puan vermiş!"
19.07 Ali Koç: "Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiş ve 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Ancak buna mukabil, meşru müdafaa yapan futbolcularımız ve çalışanlarımız disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. Trabzonspor maçı çoğu zaman gergin geçer ama bu maçta hiç görmediğimiz kadar cisimler sahaya atılmıştır. Her dakika gerginlik artmıştır. Biz bunu İstanbul'dan görüp, hocamıza, "İstediğin an takımı sahadan çekebilirsiniz" derken, Trabzon Emniyeti burnunun dibindeki maça müdahala edememiştir"
"MASKELİ TARAFTARLAR GÖZ ARDI EDİLDİ"-
19.04 Ali Koç: "Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlilerden devletimiz hesap soracak mı? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftara üst araması yapılmamıştır. Passolig tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlar nasıl oluyorsa, bir şekilde göz ardı edilmiştir. Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri merttir. Mert olan insan tribünde maskeyle olmaz. Zaten onlardan biri sahaya atladı."
19.02 Ali Koç
"ORGANİZE VE PLANLI!"-
19.00 Ali Koç: "Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir."
"20 YILDIR HAKSIZLIKLARA MARUZ BIRAKILDIK"-
18.59 Ali Koç: "Biz camia olarak bana göre akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde, daha önce de yaptıkları gibi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ve diyoruz ancak ne sesimizi duyan var ne utanan ne sıkılan! Kısacası dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmamış, yaşanmayacak ve yaşanmasına izin verilmeyecek anormalliklere ve haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık. Bu duruma tepki göstermemek, hayatın olağan akışına aykırı. Onun için bugün buradayız."
18.55 Ali Koç:
18.52 Ali Koç
18.51 Ali Koç: "Olağanüstü bir kongreye, olağanüstü olağanüstü olağanüstü katılım. İşimiz çok, anlatacağımız ve konuşacaklar çok. Olağanüstü diyorum, Olağanüstü Genel Kurul olduğu için değil. Mübarek Ramazan ayında çok kısa süre içinde tribünleri bu şekilde doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalayamamamızı isteyen düşmanlarımız vardı. Bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size."
18.50 Ali Koç: "Değerli kongre üyelerimiz, Türkiye'nin en büyük ailesi Fenerbahçe'nin sevgili mensupları, karşımda gördüğüm pankartlar beni ve arkadaşlarımı duygulandırdınız. Zaten dik durduk, eğilmedik sıkıntı buradan doğuyor. Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor"
18.42 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizin saygıdeğer kongre üyeleri, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün kulübümüzün şanlı tarihine çok önemli ve kuşaktan kuşağa gururla anlatılacak bir gün için toplanmış bulunuyoruz. Beni ve arkadaşlarımı divanda görevlendirdiğiniz için minnettarız"
18.37 Erol Bilecik: "Türk spor tarihinde milat sayılabilecek bir gün yaşıyoruz. Şunu unutmayın, bize yapılan her haksızlık, Türkiye'ye yapılan haksızlıktır. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı, Türkiye'nin ayağa kalkışıdır. Bugün bir kez daha haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında ayağa kalkacağız."
18.35 Erol Bilecik: "Fenerbahçemize yıllardır yapılan haksızlıkları sorgulamak ve ortak bir karar vermek için buradayız. Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan saldırı artık bardağı taşıran son damla olmuştur."
18.30 Erol Bilecik: "Sevgili Fenerbahçeliler, bugünü iyi not edin. Bugün 22.588'i geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin, ileride bir gün, "O günü çok iyi hatırlıyorum, ben de oradaydım" diyeceğiniz bir gün. Bugün, hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün."
18.29 Erol Bilecik: "Hazirunda minimum yeterlilik sayısı 22.588 sayısını aşmış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olsun."
18.00 Fenerbahçeli üyelerin stadyuma girişleri devam ediyor.
17.15: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Sevgili büyük Fenerbahçeliler hoş geldiniz. Sanki bir yaz günü kadar bir sıcak, muazzam da bir yaza giriş günü yaşıyoruz. Bu birçok şeyin habercisi. Biraz daha sabrınıza ihtiyacımız var. Böylesine bir ortamda olmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sabrınız için tekrardan teşekkürler"
16.55 Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin: "Gerçekten Fenerbahçeli olarak buna şahit olmak, burada bulunmak... yeni nesillere anlatacağımız tarihi bir gün. Olağanüstü olacağı kesin. Dışarıda bundan fazla var, yolda olanlar var. Kayıt olanlar var. Sayıyı fazlasıyla aşacağımıza inanıyorum"
16.20: Fenerbahçeli üyelerin büyük ilgi gösterdiği Ali Koç, stadyumda üyelerle fotoğraf çektirdi.
16.10: Fenerbahçeli üyeler, teknik direktör İsmail Kartal ve takıma destek verdi.
16.05: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular stadyuma geldi.
16.00: Fenerbahçeli üyeler, genel kurul için stadyumdaki yerini almaya başladı.
FUTBOLLA İLGİLİ HANGİ AKSİYONLARA KARAR VERİLECEK?
Peki çoğunluk sağlanması durumunda bugün, aksi halde 9 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe neyi masaya yatıracak, hangi kararlar alınacak?
Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:
1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.
2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.
3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.
TAKIM, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI, ÇIKMAYACAK MI?
Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan'daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa'da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı.
U19 TAKIMI İLE SAHNE ALABİLİR
Başkan Ali Koç da Divan Kurulu'nda taraftarlara "Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan'ı bekleyin" çağrısında bulundu.
Burada da 2 seçenek ihtimaller dahilinde:
1- Fenerbahçe, 7 Nisan'da yapılacak Süper Kupa maçını protesto etmek için sahaya çıkmayacak.
2- Ya da sarı lacivertliler olası bir ceza-yaptırımdan kaçınmak için U19 takımı ile 7 Nisan'da sahadaki yerini alacak.
BUGÜN KARAR ÇIKABİLMESİ İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu.
TOPLAM 55 BİN ÜYE VAR
1- Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin.
ÇAĞRILAR SONUÇ VERDİ
2- Bugünkü Olağanüstü Genel Kurula sadece 31 Mart saat 24.00'e kadar yıllık 750 TL olan aidatlarını yatırmış olanlar katılabilecek. Yönetimin çağrısına üyeler de olumlu yanıt verdi.
45 BİN 142 ÜYE AİDAT YATIRDI
3- Aidatını yatırmış olan üye sayısı 45 bin 142 kişi. Başkan Ali Koç'un ilk toplantıda işi bitirme hedefini gerçekleştirmesi için en az 22 bin 572 kişinin genel kurula katılması gerekiyor.
9 NİSAN'DA 60 KİŞİ YETERLİ
4- 22 bin 572 kişi gelmezse 9 Nisan'daki 2. toplantıda tüzüğe göre yönetim ve denetim kurulunun toplam sayısının iki katından bir fazlası dahi yeterli olacak (yaklaşık 60 kişi yeterli)
5- Genel Kürulu, Yüksek Divan Kurulu başkanı Uğur Dündar yönetecek.
ÖZEL PLATFORM KURULDU
6- Protokol tribününün önüne genel kurul için özel platform kuruluyor. Pazartesi sabahından itibaren platform kurma ve ses düzeni provaları başladı
30-40 KİŞİ SÖZ ALACAK
7- Bugün yaklaşık 30-40 üyenin söz alıp fikirlerini mikrofondan ifade etmesi bekleniyor.