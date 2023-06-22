D'Ambrosio'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio'nun durumunu sorduğu ve ilerleyen günlerde gelişmeler olabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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D'Ambrosio'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip
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22 Haziran 2023 23:50
Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğu belirtildi.

Kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen D'Ambrosio'nun daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği belirtildi. İtalyan basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin D'Ambrosio'nun istediği rakam ve şartları ile ilgili bilgi aldığını kamuoyuyla paylaşırken önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncuyla ilgili girişimlerin olabileceği ifade edildi.

34 yaşında Danilo D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı.

İtalyan savunmacı savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor.

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