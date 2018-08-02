Cyle Larin: ''En iyisini yapacağımdan emindim''

''Önemli bir maçtı. Hem bizim için hem de taraftar için önemliydi. Kazanarak devam etmek önemliydi ve kazandık. Takımla birlikte kamp dönemi geçirmek çok iyi oldu. Tüm takımla birlikte kamp geçirdim ve hocamızdan çok şey öğrendim. Zamanı gelince en iyisimi yapacağımdan emindim ve bugün de öyle oldu. Şans buldukça değerlendirmek istiyorum.



''RAKİP DAHA ZOR OLACAK''

Bugünkünden daha zor bir maç olacak. Çok sıkı çalışmamız gerekiyor. Öz güvenimiz yükseliyor. Daha da yükseltip o turu da geçmek istiyoruz.''

'ın B36 Torshavn'ı 5-0 yendiği maçta 3 gol atan ve maçın yıldızlarından olan Kanadalı forvet, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.İşte Larin'in maç sonu açıklamaları;