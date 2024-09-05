Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Olimpiyat takım arkadaşı LeBron James ile "takım arkadaşı olsun ya da olmasın" daha fazla deneyim yaşamayı umduğunu söyledi.



Bu yaz LeBron ile Olimpiyat altını kazanmak için bir araya gelmiş olan Steph, James ile gelecekte daha büyük anlar için aynı sahayı paylaşmayı umduğunu dile getirdi.



People'dan Natasha Dye ile konuşan Curry, Olimpiyat deneyimini ve LeBron ile nihayet takım arkadaşı olmanın nasıl bir şey olduğunu şu sözlerle anlattı:



"Sahada yaşadığımız tüm mücadeleleri ve yalnızca bir All-Star maçında değil, daha büyük bir sahnede takım arkadaşı olduğumuzu düşününce, aramızda yoğun bir saygı ve dostluk bulunuyor ve umarım gelecekte takım arkadaşı olsak da olmasak da daha fazla deneyim yaşayabiliriz. Kariyerlerimiz sona erene kadar ise rekabetimiz tabii ki devam edecek."



Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda James ve Curry, ABD Milli Takımı'nı altın madalyaya taşıyan kadronun Kevin Durant ile birlikte en önemli yıldızları konumundalardı.



James ve Curry, 2015'ten 2018'e kadar NBA Finalleri'nde dört yıl üst üste karşı karşıya gelmeleri nedeniyle son on yılın en büyük iki saha içi rakibi olarak görülüyordu.



Curry'nin Warriors'ı bu süreçte James'in Cleveland Cavaliers ekibini üç kez mağlup ederken, LeBron ise bir kez galip gelmeyi başararak Cleveland'a bu süreçte ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı.





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