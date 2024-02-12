Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic'in takım arkadaşı Draymond Green'e yönelik yaptığı açıklamaları "aptalca" olarak nitelendirdi.



Curry verdiği demeçte, Nurkić'in Golden State'in geçtiğimiz Cumartesi geceki 113-112'lik galibiyetinden sonra bazı "aptalca" yorumlar yaptığını ve Green'in tecrübeli pivotun "aklına girdiğine" inandığını söyledi.



Green'in Aralık ayında sahada Nurkić'e vurmasından ve uzun bir uzaklaştırma cezası almasından bu yana takımların ilk kez karşı karşıya geldiği maçta, gerilim aynı seviyeye yükselmese de, halen bazı gerginlikler olduğu dikkatleri çekmişti.



Nurkić, maç bittikten sonra soyunma odasında, Green'in "hiçbir ders çıkarmadığını" ve "oynama fırsatını hak etmediğini" savunmuştu.



Curry, Nurkic'in bu açıklamalarına yanıt vererek, takım arkadaşı Green'i ve ekibe sağladığı katkıları şu sözlerle övdü:



"Herkesin Nurkić'in söylediği aptalca şeyleri konuşacağını biliyorum, ancak Draymond'ın kendini nasıl kontrol edebildiği gerçeğine de odaklanmamız lazım. Sesini çıkarabildiği, ateşli ve rekabetçi olabildiği ve ayrıca rakiple bire bir diyaloğa girebildiği bir basketbol oynadık. Bunu görmediyseniz, maçları izlemiyorsunuz demektir."



Green 30 dakikada 15 sayı, 7 ribaund ve 9 asist kaydetmiş, ayrıca Suns yıldızı Kevin Durant'in 24 sayı atmasına rağmen sadece 10/25 şut isabetinde kalmasında da büyük rol oynamıştı.



