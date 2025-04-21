Golden State Warriors'ın Houston Rockets'a karşı oynadığı ilk tur playoff serisindeki 95-85'lik galibiyetinin ardından Stephen Curry, takım arkadaşı Jimmy Butler'a övgüler yağdırdı.



Maçın en skorer ismi olan ve 31 sayıyla galibiyete liderlik eden Curry, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Butler'ın çok yönlülüğüne ve baskı altında sergilediği soğukkanlılığa dikkat çekti:



"O, takımları finallere taşımış bir isim," dedi Curry. "Top onun elindeyken, ister kendi şutunu yaratmak ister başkasına pozisyon hazırlamak olsun, hangi senaryo olursa olsun kendinden emin bir oyuncu. Takıma bunu katıyor."



Sezon ortasında Miami Heat'ten takasla kadroya katılan Butler, Warriors formasıyla çıktığı ilk playoff maçında 25 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma ile mücadele etti.



Warriors, üçüncü çeyrekte farkı 23 sayıya kadar çıkarsa da Rockets'ın son bölümdeki geri dönüş çabası galibiyetin kolay gelmeyeceğini gösterdi. Curry'nin kritik anlarda kaydettiği üçlükler ve Moses Moody'nin isabetli dış şutları sayesinde Golden State avantajı korudu.



"O gerçek bir oyun kurucu," diyen Curry, Butler ile aralarındaki kimyanın kısa sürede oluştuğunu vurguladı.



Houston, maçın son beş dakikasına girilirken farkı dört sayıya kadar indirmeyi başarsa da, Curry'nin uzak mesafeden bulduğu üçlük ve ardından Moody'nin köşe şutu maçı Warriors'a getirdi.



Brandin Podziemski de maça damga vuran isimlerden biri oldu: 14 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı. Warriors, ribaundlarda 52-36 geride kalmasına rağmen, hücum verimliliği sayesinde maçtan galip ayrıldı.



Houston cephesinde ise Alperen Şengün dikkat çekti. Genç yıldız, kariyerinin ilk playoff maçında 26 sayı ve 9 ribaund üreterek takımının en etkili ismi oldu. Ancak Fred VanVleet ve Jalen Green'in toplamda 7/34 saha içi isabetiyle oynaması Rockets'ın hücum gücünü büyük ölçüde sınırladı.



Golden State %47.4 saha içi ve %37.5 üçlük isabetiyle oynarken, Houston %39.1 saha içi ve yalnızca %20.7 üçlük isabet oranı yakalayabildi.



Ayrıca, bu galibiyetle Warriors koçu Steve Kerr, kariyerindeki 100. playoff zaferine ulaşarak NBA tarihinde Larry Brown ile birlikte altıncı sıraya yerleşti.



Warriors'ta Draymond Green 6 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile savunmaya katkı verirken; Gary Payton II ve Moses Moody kenardan gelerek değerli katkılar sundular.



Serinin ikinci maçı Çarşamba gecesi yine Houston'da oynanacak.



