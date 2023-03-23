Curling Milli Takımı, Almanya ve Danimarka'yı devirdi

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı 5-2 yendi
İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, sekizinci maçında Almanya, dokuzuncu müsabakasında Danimarka ile karşılaştı.
Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı da 5-2 mağlup eden Türkiye, beşinci galibiyetini elde etti.
Türkiye, 24 Mart Cuma günü onuncu maçında Kanada, on birinci müsabakasında ise İskoçya ile karşılaşacak.
İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, sekizinci maçında Almanya, dokuzuncu müsabakasında Danimarka ile karşılaştı.
Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı da 5-2 mağlup eden Türkiye, beşinci galibiyetini elde etti.
Türkiye, 24 Mart Cuma günü onuncu maçında Kanada, on birinci müsabakasında ise İskoçya ile karşılaşacak.
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