Curling Milli Takımı, Almanya ve Danimarka'yı devirdi

İsveç'te düzenlenen Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Almanya ve Danimarka ile karşılaşan Türkiye, iki rakibini de yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curling Milli Takımı, Almanya ve Danimarka'yı devirdi
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23 Mart 2023 22:13
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı 5-2 yendi

İsveç'in Sandviken kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, sekizinci maçında Almanya, dokuzuncu müsabakasında Danimarka ile karşılaştı.

Almanya'yı 8-3 ve Danimarka'yı da 5-2 mağlup eden Türkiye, beşinci galibiyetini elde etti.

Türkiye, 24 Mart Cuma günü onuncu maçında Kanada, on birinci müsabakasında ise İskoçya ile karşılaşacak.

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