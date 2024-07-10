Cunningham, Pistons'la 224 milyon dolarlık kontratı garantiledi

Detroit Pistons'ın yükselen yıldızı Cade Cunningham'in, takımla mevcut kontratını çaylak ölçekli beş yıllığı 224 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı garantilediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cunningham, Pistons'la 224 milyon dolarlık kontratı garantiledi
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10 Temmuz 2024 15:13
Detroit Pistons'ın yükselen yıldızı Cade Cunningham'in, takımla mevcut kontratını çaylak ölçekli beş yıllığı 224 milyon dolarlık maksimum sözleşmeyle uzatmayı garantilediği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, 2021 NBA Draftı'nda 1. sırada seçilen Cunningham için sözleşmenin potansiyel olarak şaşırtıcı bir şekilde 269 milyon dolara yükselebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Cunningham, maç başına 22,7 sayı ve 7,5 asist ortalamalarının yanı sıra serbest atış çizgisinden %86,9'luk etkileyici bir isabet oranı yakalayarak hünerlerini sergilemişti.

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