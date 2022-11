A Milli Takımımızın Çekya ile oynayacağı maçın ilk 5 dakikasını yöneterek jübilesini yapacak olan Cüneyt Çakır, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.



"BİZLER FUTBOLA AŞIĞIZ"



Jübilesi ile ilgili konuşan Çakır, "Böyle vedalar olunca heyecan da oluyor biraz tabii. Bende de heyecan var şu an. Ben küçükken hep futbolcu olmak istedim. Altyapıda futbol oynadım. Babamın da hakem olması ve bu camiayı çok sevmemden dolayı hakemliğe adım attım. Her mesleğin bir sonu var. Benim de yarın son günüm olacak ancak benden sonraki arkadaşlara elimden gelen desteği vereceğim. Bu iş tutkuyla yapılır, hakemleri pek tanımaz insanlar ama bizler futbola aşığız. Tek hedefimiz Türk futbolunu ileriye götürmek. Hakemlikte kategoriler vardır. O zaman 4 kategori vardı ve İngiliz, Alman 2. kategoriden başlarken biz 4'ten başlıyorduk. Onlar 1 koşuyorsa ben 2 koştum, onlar kural sınavından 90 alıyorsa ben 100 aldım. Onlara yetişmek için iki katı çalıştım." ifadelerini kullandı.



"DİĞER LİGLERLE ARAMIZDA BÜYÜK FARK YOK"



Süper Lig ile ilgili konuşan tecrübeli hakem, "Bizim ligimiz çok önemli bir lig. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi ile kıyaslamamak gerekir, özellikle topun oyunda kalma süresinde. Diğer liglerle aramızda büyük fark yok, halledilebilecek sorunlar bunlar. Türkiye'de yönettiğiniz maçlar sizi Avrupa'daki zor maçlara da hazırlıyor. O yüzden buradaki yaklaşımın bana pozitif etkisi oldu." dedi.



"TÜRK HAKEM DİYE BAHSEDİYORLAR"



Tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini söyleyen Çakır: "Kamuoyundan hep saygı gördüm. Eleştiri farklı bir şey, eleştiriden korkmamak gerek. Kimse hatasız değil, önemli olan hatayı azaltmak ve ders çıkartmak. Ancak bunu hakem camiası tek başına yapamaz, herkesin bir araya gelmesi lazım. Tüm hedeflerini gerçekleştirmiş bir hakem olarak, milli takım ile sahaya çıkarak mesleğime veda etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Belki de dünyada eşi benzeri olmayan bir şey ve örnek teşkil edebilecek bir durum. Dünya Kupası'nda görev yaparken neredeyse 2 milyar insanın izlediği bir maçta insanlar bizden Cüneyt Çakır diye bahsetmiyor, Türk hakem diye bahsediyor." sözleriyle konuşmasına devam etti.



"HAKEMİN İŞİ ADALETİ SAĞLAMAKTIR"



Çakır ayrıca, "Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır." dedi.



"KARİYERİMİN BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"



Kariyeri ile ilgili konuşan deneyimli hakem, "Çok büyük hayaller kurmalısınız ancak bunu yaparken de çok çalışmalısınız. Ben kariyerime başlarken en büyük hedefim Dünya Kupası'nda görev yapmaktı. Ancak her zaman kısa vadeli hedeflerim de vardı. Benim için en önemli maç Barcelona-Juventus maçıydı. Şampiyonlar Ligi finali... O maçın bir de çok önemli bir hikayesi vardı. Benim için hakemlik kariyerimin bittiğini söylüyorlardı ciğerlerimden yaşadığım bir hastalık sebebiyle. Ben o hastalıktan 6 ay sonra Şampiyonlar Ligi finali yönettim." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜKEKŞİ'NİN İNANILMAZ BİR VİZYONU VAR"



Mehmet Büyükekşi ile ilgili de açıklama yapan Çakır, "Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylardan ötürü tabii ki üzüntülüyüz ancak Türk halkının neyin ne olduğunu doğru şekilde kavrayabileceğini düşünüyorum. Şu anki başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin inanılmaz bir vizyonu var. Sabredilirse sadece hakemlerin değil, Türk futbolunun çok büyük gelişim kazanacağını düşünüyorum. Benim bir danışmanlık görevim veya misyonum yok. Ancak TFF'den veya MHK'dan yabancı VAR hakemi konusunda fikrim sorulursa tabii ki tecrübelerimi aktarmak isterim." dedi.