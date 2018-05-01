Cumhurbaşkanı Erdoğan Şota ve Arçil'i unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'na hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasını, bir zamanlar Türkiye'de futbol oynayan Şota Arveladze ve kardeşi Arçil Arveladze de dinledi.Erdoğan, Özbekistan Süper Lig takımlarından Pakhtakor'u çalıştıran Şota ve kardeşi Archil'i yanına davet etti ve şu açıklamaları yaptı, "Burada Şota'yla Arçil de var. Artık bizdeki futbol hayatları bitti şimdi de buradasınız. Özbekistan'da takım çalıştırıyorlar, hocalık yapıyorlar. Ne güzel bir birliktelik oldu. Hayırlı olsun."Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda gol krallığıyla yaşayan ve bordo mavili taraftarların en sevdiği oyuncular arasında yer alan Şota Arveladze, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yaptı.