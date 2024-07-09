Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arda Güler hepsinden farklı'

A Milli Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya 2-1 yenildiği çeyrek final maçı sonrası Cumhurbaşkanlığı uçağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarıyla sohbet etti.



Ay yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçların analizini yaptı, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularla ilgili görüşlerini detaylı biçimde anlattı.



"ŞIMARMADAN, KARARLI VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE!"



Erdoğan, Türk futbolunun yeni gözbebeği Arda Güler hakkındaki düşüncelerini de aktardı. Genç oyuncunun 'Allah vergisi' bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biraz sabretmek ve Arda'ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda'dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder" ifadelerini kullandı.



"ARDA HEPSİNDEN FARKLI"



Arda'nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda'yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi..." sorusuna, "Arda, hepsinden farklı." cevabını verdi.



