Çukurova Belediyesi, PTT deplasmanında kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyesi, PTT deplasmanında kazandı
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14 Ocak 2023 17:26
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzçeler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Kharchenko)

Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25

Süre: 106 dakika (27, 28, 26, 25)

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