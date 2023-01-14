Çukurova Belediyesi, PTT deplasmanında kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, deplasmanda PTT'yi 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzçeler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Kharchenko)
Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 106 dakika (27, 28, 26, 25)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
PTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzçeler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Kharchenko)
Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 106 dakika (27, 28, 26, 25)
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