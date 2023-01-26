Çukurova Basketbol'dan forvete takviye!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında forma giyen Aleksandra Crvendakic'i kadrosuna kattı.



Bu yıl 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Mersin ekibi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki sezon hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu kapsamda İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'nın 26 yaşındaki oyuncusu Crvendakic ile anlaşmaya vardı.



Sezon sonuna kadar Mersin ekibinde ter dökeceği bildirilen Sırp forvet, kente geldi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 1,87 metre boyundaki Crvendakic'in takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.





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