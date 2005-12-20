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Cuban: "Kobe o maçta istese 120 sayı bile atardı!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 2005'te üç çeyrekte 62 sayı attığı maçta, istese 120 sayıya ulaşmış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 2005'te üç çeyrekte 62 sayı attığı maçta, istese 120 sayıya ulaşmış olabileceğini söyledi.

Cuban, Kobe'nin, 20 Aralık 2005'te kariyerinde bir maçta en yüksek üçüncü sayı miktarını ürettiği karşılaşma hakkında konuştu.

Kobe Mavericks'e karşı üç çeyrekte 18/31 şut isabeti ve 22/25 serbest atış isabetiyle 62 sayı bulmuş, üç çeyrekte toplamda 61 sayıda kalan Mavericks'in toplamından daha fazla sayı atmıştı.

Cuban, geriye dönüp baktığında Bryant'ın isteseydi çok daha fazla skor üretebileceğini itiraf etti:

"Takıma onu yere sermelerini söylemiştim. Adamlar bana 'Kobe bu, birden oluverdi.' der gibi bakmıştı. Bence istese 120 sayı bile atabilirdi."


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