CSKA Sofya, Sasa Ilic'i duyurdu!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sasa Ilic, CSKA Sofya'nın başına geçti.
Bulgaristan ekibi, 44 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Antrenörlüğe Sırbistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde başlayan futbolcu, geçen sezon ülkesinin Cukaricki ekibinde teknik direktörlük yapmıştı.
CSKA Sofya'nın eski teknik patronu Pardew ise 19 Mayıs'ta Botev'i konuk ettikleri lig karşılaşmasında CSKA Sofya taraftarlarının futbolculara karşı ırkçı hareketleri nedeniyle görevi bırakmıştı.
Bulgaristan ekibi, 44 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Antrenörlüğe Sırbistan Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde başlayan futbolcu, geçen sezon ülkesinin Cukaricki ekibinde teknik direktörlük yapmıştı.
CSKA Sofya'nın eski teknik patronu Pardew ise 19 Mayıs'ta Botev'i konuk ettikleri lig karşılaşmasında CSKA Sofya taraftarlarının futbolculara karşı ırkçı hareketleri nedeniyle görevi bırakmıştı.
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