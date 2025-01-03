CSKA'lı yıldız: 'Galatasaray'ın atmosferi delice!'

Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen Dağıstan doğumlu 23 yaşındaki CSKA oyuncusu Tamerlan Abdulganievich Musaev yurt dışında ilk maç izleme deneyimini Türkiye'de yaşadığını anlattı.
Matchtv'ye konuşan Musaev, izlenimlerini şöyle anlattı:
"Bu benim ilk televizyon röportajım. Benim için bir tarihi olay da yurt dışında yaşadığım ilk maç deneyimiydi. Tatilde 3 günlüğüne İstanbul'a gittim. Maç izlemek için F.Bahçe ve G.Saray statlarına gittim. Çılgın stadyumlar."
"G.SARAY MAÇINDA DELİ BİR ATMOSFER VAR"
"Bir tatilde insan en çok keyif alacağı şeyleri yapmak ister. Bana öyle geliyor ki en iyi tatil, oraya gidip, o atmosferi hissetmek. Metroyla Galatasaray maçına gittim. İyi ki orada hayatta kaldım. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Canımı zor kurtardım. Deli bir atmosfer. Maçtan 2.5 saat önce metrodaydım. 4 tren stada hareket ettik. Bilet bulabildiğim için şanslıydım. İki bilete 7 bin TL verdim. Yaklaşık 21 bin Ruble. Yanımda kız kardeşim vardı. Ama artık onun bir çocuğu var, maçlara gidemiyoruz."
Matchtv'ye konuşan Musaev, izlenimlerini şöyle anlattı:
"Bu benim ilk televizyon röportajım. Benim için bir tarihi olay da yurt dışında yaşadığım ilk maç deneyimiydi. Tatilde 3 günlüğüne İstanbul'a gittim. Maç izlemek için F.Bahçe ve G.Saray statlarına gittim. Çılgın stadyumlar."
"G.SARAY MAÇINDA DELİ BİR ATMOSFER VAR"
"Bir tatilde insan en çok keyif alacağı şeyleri yapmak ister. Bana öyle geliyor ki en iyi tatil, oraya gidip, o atmosferi hissetmek. Metroyla Galatasaray maçına gittim. İyi ki orada hayatta kaldım. Neredeyse beni öldürüyorlardı. Canımı zor kurtardım. Deli bir atmosfer. Maçtan 2.5 saat önce metrodaydım. 4 tren stada hareket ettik. Bilet bulabildiğim için şanslıydım. İki bilete 7 bin TL verdim. Yaklaşık 21 bin Ruble. Yanımda kız kardeşim vardı. Ama artık onun bir çocuğu var, maçlara gidemiyoruz."