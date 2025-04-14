Crystal Palace'tan Rashford hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sezon sonunda sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor.



The Sun'un haberine göre; Ocak ayında Aston Villa'ya kiralanan Marcus Rashford, Aston Villa'nın elinde 46 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, sezon sonunda bu opsiyonun kullanılmaması halinde Crystal Palace'ın devreye gireceği öğrenildi.



İngiliz yıldızın transferi için en büyük engellerden biri Aston Villa'nın kararı olurken, bir diğer seçenek ise Rashford'un Manchester United'a geri dönmesi olacak.



PERFORMANSI



27 yaşındaki oyuncu Aston Villa ile çıktığı 14 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.