Crystal Palace, Southampton'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace ile Southampton karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Crystal Palace, Southampton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Crystal Palace'ın gollerini 31. dakikada Trevoh Chalobah ve 52. dakikada Eberechi Eze kaydederken Southampton'ın tek golü 15. dakikada Tyler Dibling'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, ligde 20 puanla 15. sıraya yükselirken Southampton 6 puanla son sırada yer alıyor.
Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Chelsea'yi ağırlarken Southampton evinde Brentford ile karşılaşacak.
Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Crystal Palace, Southampton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Crystal Palace'ın gollerini 31. dakikada Trevoh Chalobah ve 52. dakikada Eberechi Eze kaydederken Southampton'ın tek golü 15. dakikada Tyler Dibling'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, ligde 20 puanla 15. sıraya yükselirken Southampton 6 puanla son sırada yer alıyor.
Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Chelsea'yi ağırlarken Southampton evinde Brentford ile karşılaşacak.