Crystal Palace'ın gözü Batista Mendy'de

Trabzonspor transfer haberleri: İngiliz ekibi Crystal Palace, Trabzonspor'dan Batista Mendy'yi radarına aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Crystal Palace'ın gözü Batista Mendy'de
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09 Haziran 2024 12:13
Trabzonspor'un geçen sezon transfer ettiği ve performansıyla dikkat çeken Batista Mendy'ye, İngiliz kulübü Crystal Palace'ın transfer radarına girdi.

Sezon başında Angers'ten 4.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendy, Premier Lig ekibinin dikkatini çekti. Trabzonspor yönetimi oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Trabzonspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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