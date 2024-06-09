Crystal Palace'ın gözü Batista Mendy'de

Trabzonspor'un geçen sezon transfer ettiği ve performansıyla dikkat çeken Batista Mendy'ye, İngiliz kulübü Crystal Palace'ın transfer radarına girdi.
Sezon başında Angers'ten 4.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendy, Premier Lig ekibinin dikkatini çekti. Trabzonspor yönetimi oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Trabzonspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Angers'ten 4.4 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendy, Premier Lig ekibinin dikkatini çekti. Trabzonspor yönetimi oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Trabzonspor'da geçen sezon 38 maçta süre bulan 24 yaşındaki Mendy, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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