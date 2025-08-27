Crystal Palace'dan Reiss Nelson hamlesi!

Sezona Liverpool'u penaltılarda mağlup ederek Community Shield kupası zaferiyle başlayan Crystal Palace, transfer çalışmalarına hız verdi.
Londra ekibi, Arsenal'in golcü oyuncusu için harekete geçti.
SKY Sports'un haberine göre; Crystal Palace, 25 yaşındaki Reiss Nelson transferi için Kırmızı-beyazlı ekiple görüşmelerde bulunuyor.
İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz kanadın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
