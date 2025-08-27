27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Crystal Palace'dan Reiss Nelson hamlesi!

Crystal Palace, Reiss Nelson'u kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşmelerde bulunuyor.

calendar 27 Ağustos 2025 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sezona Liverpool'u penaltılarda mağlup ederek Community Shield kupası zaferiyle başlayan Crystal Palace, transfer çalışmalarına hız verdi.

Londra ekibi, Arsenal'in golcü oyuncusu için harekete geçti.

SKY Sports'un haberine göre; Crystal Palace, 25 yaşındaki  Reiss Nelson transferi için Kırmızı-beyazlı ekiple görüşmelerde bulunuyor.

İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz kanadın güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

 

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
