Cristiano Ronaldo'ya rakip olabilecek Türk

Hatayspor'da oynarken gelen teklif üzerine Filipinler Süper Ligi takımlarından Cebu'ya transfer olan 20 yaşındaki Mert Altınöz, bitime 4 maç kalan ligde şampiyon olmanın hayaliyle yaşıyor.



2020-21 sezonunda alt yapıdan Ömer Erdoğan tarafından Hatayspor A takımına çıkartılan Mert Altınöz, bu sezonun başında Filipinler'in Cebu takımının başına getirilen Mehmet Kakil ve yardımcısı Levent Öztük ile kulüp bakanı Uğur Taşçı'nın isteğiyle Asya macerasına atıldı.



Yeni takımıyla kısa zamanda güzel bir uyum yakalayan Mert Altınöz, görev aldığı 17 lig, 5 kupa maçın sonunda 6 gol 9 asitle takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.



FARKLI BİR TECRÜBE



Türkiye'de bazı kulüplerden teklif aldığını ancak farklı bir kültürde yaşamayı denemek, ve tecrübe sahibi olmak için Filipinlerden gelen teklifi kabul ettiğini belirten Mert Altınöz "İyi ki gelmişim ve böyle bir deneyimin benim Futbol hayatıma önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Burada hırsızlık, adli olayhiç ok gibi,İnsanlar çok saygılı ve sevecen. Gördüğüm en ilginç şey ise yerel halkın bir çocuk doğduğunda onu cenaze evi gibi ağlayarak karşılamaları, ölü çıkan cenaze evinde ise düğün gibi eğlence düzenlenmesi" dedi.



RONALDO VE INİESTA'YA KARŞI OYNAYABİLİRİM



Halen Filipinler süper Ligi lideri olan takımı Cebu'nun son 4 maçın sonunda şampiyon olması durumunda 1 yıl daha Filipinler'de kalmayı düşündüğünü belirten Mert Altınöz, "Şu an ig ikinciliğimiz cepte. Şampiyon olursak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Çekeceğimiz kuraya göre Japonya'da İniesta ve Suudi Arabistan'da oynayan Cristiano Ronaldo'ya karşı oynama ihtimalim var. Bu iki dünya devine karşı oynama deneyimini yaşamak istiyorum. Bu hayalimi başarmak için 10 gün sonra 1pua arkamızda ikinci sırada olan Kaya Iloi takımıyla final gibi önem taşıyan bir maça çıkacağız. Bu maçın sonucu şampiyonluğu belirler. Bu yüzden yaşantıma büyük özen göstererek bu maça hazırlanıyorum. Şampiyon olursak en az 1 yıl daha burada kalırım" dedi.



HEPSİ HATAYLI



Kulüp başkanı Uğur Taşçı, teknik direktör Mehmet Kakil, yardımcısı Levent Öztürk ve kendisinin Hataylı oyduğunu belirte Mert Altınöz, yaşanan deprem felaketine çok üzüldüklerini belirterek "Hepimizin akrabaları, arkadaşları öldü, evlerimiz yıkıldı. Böyle uzaktan bir şey yapamamak bizleri daha derinden üzdü. Ancak bir de buradan yardımlar yaparak Hatay'ın acılarını paylaşabildik" dedi.





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