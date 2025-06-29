Cristiano Ronaldo: 'Teknik direktörlük planım yok'

Al Nassr YouTube hesabından bir röportaja katılan Cristiano Ronaldo, sportif yatırımlar ve teknik direktörlük sorularına cevap verdi.





Suudi Arabistan'da sportif yatırımlar yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:



"Neden olmasın? Bu, birçok faktöre ve ortaya çıkacak fırsatlara bağlı. Ama dürüst olmak gerekirse, ben sıradan bir insan değilim. Diğer futbolcular gibi düşünmüyorum. Onlardan daha iyi olduğumu söylemiyorum, ama farklı düşündüğüm kesin." dedi.

Teknik direktörlük yapmayacağını belirten Portekizli süperstar, "Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, asla teknik direktör olmayacağım. Gerçi "asla" çok güçlü bir kelime, ama önümüzdeki 5, 10, 20 yıl içinde böyle bir planım yok. Yine de hayat her zaman sürprizlerle doludur." sözlerini kullandı.





Suudi Arabistan'ın bir parçası olduğun ifade eden Ronaldo, "Ama projelere katılmak, ülkenin gelişiminde yer almak bu doğru. Ben buraya sadece futbol oynamaya gelmedim. Ülkeyi ve kültürünü değiştirmeye geldim. Bu sürecin bir parçasıyım. Bunu defalarca söyledim: Ben Portekizliyim, ama artık Suudi Arabistan'ın bir parçasıyım." dedi



