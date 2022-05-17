İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yeni teknik patronu Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo hakkında açıklama yaptı.



Ajax'ın ardından Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag, 37 yaşındaki Portekizli yıldızın takımda kalmasını istediğini duyurdu.



Erik ten Hag yaptığı açıklamada "Cristiano Ronaldo'yu tabii ki Manchester United'da tutmak istiyorum. Bu kulüp için çok önemli bir isim. Kazandığı sayısız kupaya rağmen hala çok hırslı ve ondan faydalanmak istiyorum." dedi.



Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de 30 maçta 18 gol atarak, İngiltere'de 37 yaşında bu gol sayısına ulaşan en yaşlı isim oldu.





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