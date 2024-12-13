San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu Chris Paul, "belki bir veya iki yıl içinde" emekli olmayı beklediğini itiraf etti.



CP3 kariyerinin sonuna yaklaştığını biliyor olsa da, henüz oyunu bırakmaya hazır olmadığını söyledi.



39 yaşındaki oyuncu, Spurs efsanesi Tony Parker ile yaptığı röportajda emeklilik hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Belki bir veya iki yıl daha oynarım. Halen kendimi tarttığım bir süreçteyim. İşimi, basketbolu ve beraberinde getirdiği her şeyi çok seviyor olsam da, en zor kısmı eve geldiğimde çocuklarımın maçlarını iPad'den izlemek zorunda kalıyor oluşum. En çok bu kısmı beni zorluyor."



Ailesiyle geçirdiği zamandan fedakarlık etmenin zorluğunu kabul eden CP3, bu durumu ise "Bu konuda fedakarlık edip onlardan uzak kalacaksam, en azından oynamam gerekir." ifadeleriyle açıkladı.



Paul sezon San Antonio'nun 24 maçının hepsinde başlangıç kadrosunda yer almıştı.



Kariyerinde 12 kez All-Star olan, 11 kez All-NBA seçilen, beş kez asist kralı olan, altı kez top çalma kralı olan ve dokuz kez savunma beşlerine seçilen CP3, genç bir çekirdeğe sahip olan Spurs takımı için deneyimiyle liderlik sağlıyor.



Paul, bu sezon maç başına ortalama 10,2 sayı, 8,5 asist, 4,0 ribaund ve 1,4 top çalma ile oynuyor.



