NBA'in eski yıldız isimlerinden DeMarcus Cousins'ın, FIBA'nın 3x3 takımı Wuxi WenLv ile sözleşme imzaladığı bildirildi.



Basketbol kariyerine ABD dışında devam eden Cousins'ın, bir sonraki takımını bulduğu açıklandı.



FIBA, Cousins'ın bu sezonun geri kalanı için 3x3 Basketbol Dünya Kupası takımlarından Wuxi WenLv ile sözleşme imzaladığını duyurdu.



NBA'de en son 2022'de oynayan Cousins, o zamandan beri Porto Riko'nun Baloncesto Superior Nacional liginde ve Tayvan'ın T1 Ligi'nde oynamıştı.



Geçtiğimiz Mayıs ayında Boogie, 2023-24 sezonu için T1 Ligi'nde Yılın En Popüler Oyuncusu seçilmişti.





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