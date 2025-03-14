Washington Wizards, forvet oyuncusu Bilal Coulibaly'nin hamstring sakatlığı nedeniyle en az 4 ila 6 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.



Coulibaly, Pazartesi günü Toronto Raptors karşısında ilk çeyrekte sakatlandı ve sonraki maçta Detroit Pistons'a karşı forma giyemedi.



Fransa kökenli oyuncu, 2023 NBA Draftı'nda Wizards tarafından 7. sıradan seçilmişti. Bu sezon 12.3 sayı, 5 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.



14-51 derecesiyle Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Wizards, Perşembe günü Pistons'la karşılaşacak.



