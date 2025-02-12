Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Silivrispor'dan transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladındığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mert Aktaş, Silivrispor'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mert'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Mert Aktaş, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Ankara Demirspor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mert Aktaş, Silivrispor'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mert'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Mert Aktaş, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Ankara Demirspor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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