Çorum FK, Eren Tunalı'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Bursaspor'dan Eren Tunalı'yı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursaspor altyapısında yetişen 21 yaşındaki defans oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Açıklamada, "Hoş geldin Eren Tunalı! Bursaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Eren'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Hoş geldin Eren Tunalı! Bursaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Eren'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.