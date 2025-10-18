Çorum FK'den dört gollü net galibiyet!

Trendyol 1.Lig'in 10. hafta maçında Çorum FK ve Hatayspor karşı karşıya geldi.



Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Çorum FK, 4-1 kazandı.



Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 12. dakikada Yusuf Erdoğan, 25. dakikada Daniel Aleksic, 63. dakikada Braian Samudio ve 79. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.



Hatayspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Selimcan Temel attı.



Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 20 yaptı. Hatayspor, 3 puanda kaldı.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Boluspor'u konuk edecek. Hatayspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.



