Çorum 2-0'ı koruyamadı, 1 puana razı oldu

Çorum FK, Pendikspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı ancak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Çorum 2-0'ı koruyamadı, 1 puana razı oldu
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29 Mart 2025 17:59
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Çorum FK, 30. dakikada Ferhat Yazgan'ın penaltısı ve 38. dakikada Thomas Verheydt'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Pendikspor, 60. dakikada Bekir Karadeniz ve 80. dakikada Yonathan Del Valle'nin golleriyle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Çorum FK 46, Pendikspor ise 41 puana yükseldi.

Çorum, gelecek hafta Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

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