Copa Libertadores Botafogo'nun

Copa Libertadores finalinde Botafogo, Atletico Mineiro'yu 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Copa Libertadores Botafogo'nun
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01 Aralık 2024 01:02
Son güncelleme 01 Aralık 2024 01:34
Copa Libertadores finalinde Atletico Mineiro ile Botafogo, Arjantin'de River Plate'de karşı karşıya geldi. Botafogo, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Botafogo'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Luiz Henrique, 44. dakikada penaltıdan Alex Telles ve 90+7. dakikada Junior Santos attı. Atletico Mineiro'nun tek golü 47. dakikada Eduardo Vargas'tan geldi.

Botafogo'da Gregore, henüz 2. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Botafogo, Copa Libertadores'te kupa sevinci yaşadı ve tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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