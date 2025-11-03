Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, NBA kariyerinin ilk haftalarında gösterdiği performansla ilgili eleştirilere rağmen özgüvenini koruyor.Beş maç sonunda 13.4 sayı, 6.2 ribaunt ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynayan Flagg, verimlilikte zorlandığını kabul etse de çalışmalarına güvendiğini söyledi:diyen Flagg sözlerini şöyle sürdürdü:Flagg, sezonun ilk beş maçında %41.0 saha içi ve %26.7 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Henüz ritmini bulamasa da zaman zaman büyük potansiyelinin sinyallerini verdi.Dallas Mavericks, sezona kötü bir başlangıç yaparak 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 14. sırada bulunuyor.