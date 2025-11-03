03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Cooper Flagg, yavaş başlangıç sonrası eleştirilere yanıt verdi

Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, NBA kariyerinin ilk haftalarında gösterdiği performansla ilgili eleştirilere rağmen özgüvenini koruyor.

calendar 03 Kasım 2025 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cooper Flagg, yavaş başlangıç sonrası eleştirilere yanıt verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, NBA kariyerinin ilk haftalarında gösterdiği performansla ilgili eleştirilere rağmen özgüvenini koruyor.

Beş maç sonunda 13.4 sayı, 6.2 ribaunt ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynayan Flagg, verimlilikte zorlandığını kabul etse de çalışmalarına güvendiğini söyledi:

"Bu lig gerçekten zor. Yeni bir ortama alışıyorum," diyen Flagg sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstediğim kadar isabetli şut sokamadım ama yaptığım çalışmaya güveniyorum. Endişelenmem gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin de endişelenmesine gerek yok."


Flagg, sezonun ilk beş maçında %41.0 saha içi ve %26.7 üç sayı isabet oranıyla oynadı. Henüz ritmini bulamasa da zaman zaman büyük potansiyelinin sinyallerini verdi.

Dallas Mavericks, sezona kötü bir başlangıç yaparak 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 14. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.