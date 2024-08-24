Conte: 'Taraftar yanımızda olacaktır'

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, ligde Bologna ile oynayacakları karşılaşma öncesi konuştu.



İlk hafta aldıkları mağlubiyetin ardından taraftarların güvensizliği olduğu yönünde gelen soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Napoli'den asla alamayacağınız şeyler, coşku ve tutkudur. Elbette geçtiğimiz sezonu ve Verona maçını göz önüne alırsak tepkiler kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilir. Ancak taraftarların bizimle olacağından ve bize destek vereceğinden eminim." şeklinde konuştu.



Conte yönetimindeki Napoli, ligin ilk haftasında Hellas Verona'ya deplasmanda 3-0 kaybetmişti.



Napoli, ligin ikinci haftasında pazar günü sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek.





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