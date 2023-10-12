Conte, Napoli iddialarına yanıt verdi!

Teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırması beklenen Napoli'de bir süredir Antonio Conte ismi ön plana çıkıyordu.



İtalyan teknik adam Conte, hakkında çıkan Napoli iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.



İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Conte, ''Beni önemli kulüplerle ilişkilendiren ısrarlı söylentiler duyuyorum. Ancak şimdilik tek yapmak istediğimin biraz daha mola vermek ve ailemle birlikte bu zamanın tadını çıkarmak olduğunu tekrardan teyit ediyorum." ifadelerini kullandı.



Conte, son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştırmış ve 76 karşılaşmada 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.



