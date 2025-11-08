08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-031'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-01'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-045'
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-170'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-173'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-173'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-072'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Como - Cagliari maçında gol sesi çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Como, sahasında Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Como ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Como'da mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol santrfor Alvaro Morata, 63. dakikada yerini Anastasios Douvikas'a bıraktı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.


Bu sonucun ardından Como, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Cagliari'nin ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Como, puanını 18 yaptı. Cagliari ise puanını 10'a yükseltti.

Milli aranın ardından Como, Torino deplasmanına gidecek. Cagliari, Genoa'yı ağırlayacak.

