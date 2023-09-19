Çocukların Icardi aşkı forma satışlarına yansıdı!

Icardi'nin performansı çocuk formalarının satışını da olumlu etkiledi. Sarı-Kırmızlılar'ın son 4 ayda forma satış rakamı, geçtiğimiz yılın tamamında satılan formaların %140 üzerinde.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Çocukların Icardi aşkı forma satışlarına yansıdı!
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19 Eylül 2023 07:27
Mauro Icardi, Galatasaray'da gösterdiği harika performansıyla çocuk futbolseverlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu ilgi sayesinde Sarı-Kırmızılılar'ın kasası da doluyor. Son 4 ayda çocuk formalarında rekor satışlar yapıldı. Bu dönemdeki çocuk forma satış rakamı, geçtiğimiz yılın tamamında satılan çocuk formalarının %140 üzerinde. Yönetimin hedefi ise sezonu geçtiğimiz seneye göre % 340 artış ile bitirmek.

Galatasaray'ın çocuklar ile ilgili yaptığı başka bir proje de büyük ilgi görüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcularla birlikte sahaya çıkmak isteyen çocuk talebinde de büyük bir patlama oldu.

23 bin 600 TL karşılığı seremoniye çocuğunu çıkartmak isteyen yüzlerce aile talepte bulunmuş durumda. Sarı-Kırmızılı Yönetim çocuklar ile ilgili projeler üretmeye devam ediyor. Bu konuda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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