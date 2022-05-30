Çobanlık yapan kick boksçunun yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eğitim ve spordan kalan zamanlarında çobanlık yaparak ailesinin geçimine katkı sunan dünya kupası ikincisi kick boksçu Hasan Hüseyin Çuhadar, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.



Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan, okul ve antrenmanlardan sonra çobanlık yapan 16 yaşındaki sporcu Hasan Hüseyin, 4,5 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle kick boksa başladı.



Okul, spor ve çobanlığı birlikte yürüten Hasan Hüseyin, Reyhanlı Belediye Spor Kulübü formasıyla İstanbul'da düzenlenen dünya kupası için yoğun bir tempoda hazırlandı.



İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Hasan Hüseyin, "müzikli form" kategorisinde 75 kiloda ikinciliğe ulaştı.



Uluslararası bir turnuvadan gümüş madalya ile dönmenin gururunu yaşayan genç sporcu kendisine yeni hedefler belirledi.



Dünya kupasının ardından tekrar yoğun bir çalışma dönemine giren Hasan Hüseyin'in yeni hayali milli forma ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.



- Hasan Hüseyin Çuhadar: "Kick boks beni hayata bağladı"



Hasan Hüseyin Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boks sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.



İçine kapanık olmasından dolayı özellikle okul hayatında zorluk yaşadığını anlatan Hasan, şunları kaydetti:



"Dış dünya ile herhangi bir bağım yoktu ve hiç kimseyle konuşamazdım. Kick boks beni hayata bağladı. Günümü okul, spor salonu ve aileme destek olmak için çobanlık yaparak geçiriyorum. Okul çıkışlarında komşularımızın koyun ve keçilerini alıp meralara otlatmaya gidiyorum. Günde 3-4 saat hayvanları otlatarak ayda bin lira kazanıyorum. Okul ve ailem haricinde sosyal hayatım yoktu. Spor salonuna ilk gittiğimde çok kalabalık olduğu için çok utanmıştım. Ailem bu sporu yapmamda çok yardımcı oldu. Hocamın gösterdiği yakın ilgiyle kısa sürede oraya alıştım ve çalışmalara başladım. Katıldığım ilk dünya şampiyonasında Allah'a şükürler olsun ikinci oldum."



Antrenmanlarını okul sonrası yaptığını belirten genç sporcu, "Evde de çalışmalarımı sürdürüyorum. Başarılı olmamızı sağlayan sıkı idmanlarımız oldu. Dünya ikincisi olduktan sonra herkes bana ilgi göstermeye başladı, bu beni çok mutlu etti. Hedefim milli takıma girmek ve Avrupa şampiyonalarında müsabakalara çıkarak ülkeme altın madalya kazandırmak." diye konuştu.



- Antrenör Tümay: "Kendisinde o ışığı görerek daha sıkı çalışmalar yapmaya başladı"



Antrenör İbrahim Halil Tümay, Hasan'ın 4,5 yıldır sporcusu olduğunu belirtti.



Genç sporcusu Hasan'ın spor salonuna ilk geldiğinde sessiz ve içine kapanık biri olduğunu anlatan Tümay, "Çalışkan ve güçlü bir çocuk olarak kendini gösterdi ve biz de kendisinde o ışığı görerek daha sıkı çalışmalar yapmaya başladık. Günlük 3 saat süren antrenmanlar yapıyoruz. Ciddi ve disiplinli idmanlar sonrasında İstanbul'daki dünya şampiyonasında 'müzikli form' dalında ikincilik elde etti. Önümüzdeki 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Hasan'ın yakın zamanda milli takıma gireceğine inandığını anlatan Tümay, "Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında alacağı birincilik ile milli takıma girmeye inşallah hak kazanacaktır. Aynı şampiyonada dünya üçüncülüğü elde eden sporcumuz da oldu. Hasan gibi Türkiye'ye yeni başarılı sporcular kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



