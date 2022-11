Clyburn: 'Artık her şey daha da yukarı gidecek'

Anadolu Efes'in Olimpia Milano'yu farklı mağlup ettiği maç sonrası Vasilije Micic ile Will Clyburn, karşılaşmayı değerlendirdi.



Sırp yıldız Micic maç sonu açıklamasında karşılaşmayı, "3. çeyrekte yaklaşımımız çok iyiydi. Hem üçlükleri soktuk, hem de savunmada doğru kararlar verdik. Barcelona maçı sonrası harika bir performans bizim için. Umarım böyle devam edebiliriz. Sıradaki rakibimiz Bologna da çok iyi bir takım. Süreleri dengeli dağıtıyorlar. Bu maçı unutup Bologna maçına konsantre olmalıyız." sözleriyle değerlendirdi.



Attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Will Clyburn ise maç sonunda şu sözleri kullandı:



"Şu an herkes aynı sayfada. Kilit nokta bu! Oyun planını takip ediyoruz. Önemli olan savunmada gösterdiğimiz efor. Umarım buradan sonra her şey daha da yukarıya doğru gidecek."





