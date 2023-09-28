Club Brugge evinde Genk ile yenişemedi

Belçika Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge ile Genk 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge evinde Genk ile yenişemedi
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28 Eylül 2023 23:46
Belçika Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Ronny Deila'nın ekibi Club Brugge ile Wouter Vrancken'in ekibi Genk karşı karşıya geldi.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Club Brugge'ün golünü 67. dakikada Hans Vanaken kaydetti. Konuk ekip Genk'in golü ise 45+1'de Bilal El Khannouss'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Club Brugge puanını 15', Genk ise 13'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Club Brugge evinde St. Truidense'i konuk ederken, Genk kendi sahasında Westerlo ile karşılaşacak.

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