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"Clinton N'Jie, Galatasaray için İstanbul'a geliyor"

Marsilya'nın Kamerunlu oyuncusu Clinton N'Jie'nin Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'a geleceği duyuruldu

Kaynak: Sporx.com
'Clinton N'Jie, Galatasaray için İstanbul'a geliyor'
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14 Ocak 2019 13:19
Galatasaray'da hem kanat hem de santrafor bölgesinde forma giyen Clinton N'Jie'nin transferinde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi.

Beyaz Tv'nin iddiasına göre, Marsilya'nın Kamerunlu oyuncusu Clinton N'Jie, Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray yönetiminin Clinton N'Jie'yi 17 Ocak Perşembe günü İstanbul'a getirmeye hazırlandığı bilgisinin alındığı, sarı kırmızılıların hücum hattına önemli bir takviye yapacağı kaydedildi.

25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Clinton N'Jie, bu sezon Marsilya'da 9 maça çıkarken sadece 1 gol atabildi.



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