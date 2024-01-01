Cizre Belediyespor yeni transferi açıkladı

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halil İbrahim Kurt ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Cizre Belediyespor yeni transferi açıkladı
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01 Ocak 2024 15:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Fenerbahçe Parolapara takımının kadrosunda yer alan orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe Parolapara takımında yer alan 25 yaşındaki Halil İbrahim Kurt ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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