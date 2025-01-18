Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik set skoruyla yendi.
Salon: Cizre 100.Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Ahmet Boz)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Kemal Kayhan, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Yunus Emre Erşahin)
Setler: 25-20, 22-25, 26-28, 25-23, 15-11
Süre: 162 dakika (33, 37, 37, 33, 22)
Salon: Cizre 100.Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente
Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Ahmet Boz)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Kemal Kayhan, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Yunus Emre Erşahin)
Setler: 25-20, 22-25, 26-28, 25-23, 15-11
Süre: 162 dakika (33, 37, 37, 33, 22)